Malaisie

Un pilleur de nids devenu protecteur des tortues

L’attrait des touristes pour les tortues a changé la vie d’un quadragénaire malaisien qui protège désormais les nids de ces espèces protégées.

Plusieurs espèces de tortues marines, comme la tortue verte, la tortue imbriquée ou la tortue luth, font des nids sur les côtes malaisiennes où les touristes peuvent observer les oeufs éclore et les petites tortues se précipiter vers la mer.

Mais la population de tortues a fortement chuté à cause de la pollution marine, du développement des côtes et de la collecte des oeufs, très appréciés des gastronomes en Asie.

«Les tortues et les oeufs sont notre trésor national», note Aziz, 44 ans, en observant en pleine nuit un groupe d'une vingtaine de femelles émerger de la mer et venir pondre sur une plage de l'île Redang, dans l'Etat malaisien de Terengganu.

«Je me sens comme leur parrain et je veux les protéger pour les générations futures. Ca me réjouit de voir de grosses tortues revenir ici pour pondre», dit-il à l'AFP.