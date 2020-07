Un quart des nouveaux cas a été contaminés à l'étranger

Coronavirus

Le virus a été ramené en Suisse depuis des pays considérés comme à risque. Ici, il se propage aussi au travail et lors d'enterrements.

Les cas de contamination ne se répartissent pas de manière homogène dans les cantons. Les plus grands comptent le plus grand nombre de cas, notamment Zurich, Vaud, Argovie, Berne et St-Gall. Et les contaminations n'ont pas seulement lieu dans des clubs ou des discothèques. Certains cas se sont déclarés lors de rassemblements comme des enterrements ou sur les lieux de travail.