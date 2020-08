Chine

Un quatrième Canadien condamné à mort pour trafic de drogue

Un ressortissant du Canada jugé pour «trafic et production de drogue» a été condamné à la peine capitale par un tribunal à Foshan, au sud de la Chine.

L’homme canadien et cinq autres accusés ont été condamnés en même temps par la Chine suite à la saisie de 217 kilos de MDMA.

Un quatrième Canadien a été condamné à mort en Chine dans une affaire de drogue, sur fond de tensions diplomatiques grandissantes depuis un an et demi entre Ottawa et Pékin, a annoncé vendredi un tribunal.