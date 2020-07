Un randonneur retrouvé «affaibli et confus» aux Diablerets

Vaud

Le quadragénaire s'était égaré mercredi dans une région qu'il ne connaissait pas. Il a finalement été localisé après avoir passé la nuit dans le massif.

Ne donnant plus de nouvelles à ses proches, un important dispositif de recherches a été mis sur pied le lendemain. Ce promeneur a finalement été localisé aux alentours de 15h00, alors qu’il arrivait sur le parking du Col du Pillon. Affaibli et confus, cet homme s’était perdu dans cette région qu’il ne connaissait pas et avait passé la nuit dans la montagne, sans équipement spécifique.

Importants moyens mobilisés

Dans un communiqué, la police cantonale rappelle qu’en montagne, il est indispensable d’avoir un équipement adapté et il faut tenir compte des exigences de la météo qui peut rapidement changer. Il est également important de préparer sa course (vivres, boissons, batterie de portable chargée, entre autre) et de se conformer strictement aux conseils et avis de prudence des professionnels de la montagne. Renseigner des proches sur l’itinéraire envisagé est aussi vivement conseillé.