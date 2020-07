Genève

Un tapis rouge pour se jeter à l’eau au quai Wilson

Une association qui demande la mise en place d’installations d’accès à l’eau au quai Wilson a sorti le grand jeu pour permettre la baignade dans le lac genevois, le temps d’un week-end.

L’association A l’Eau Wilson a aménagé ce week-end des points d’entrée et de sortie pour les baigneurs le long du quai Wilson à Genève. Elle demande des aménagements provisoires pour un accès facilité au lac.

A l’Eau Wilson a ouvert samedi et dimanche un couloir de natation au quai Wilson. Un tapis rouge posé sur une rampe à bateau permet d’entrer dans l’eau sans glisser. Deux cordes, le long d’un autre tapis rouge à 70 mètres de l’entrée, facilitent la sortie de l’eau. Une autre sortie au bout du couloir, soit à près de 400 mètres de l’entrée, est aménagée.

L’association demande la mise à disposition d’installations provisoires d’accès à l’eau au quai Wilson, tels que des bancs et des échelles. Début juin, elle a déposé une pétition munie de 600 signatures en ce sens auprès du Canton et de la Ville de Genève. Le premier a autorité sur le lac, la seconde sur les quais.

«Une réelle demande d’accès au lac»

Il poursuit: «De ce côté, on ne peut se baigner qu’aux bains des Pâquis et c’est bondé. De nombreuses personnes se baignent dans des zones non autorisées, comme les ports. Il y a une réelle demande d’accès au lac».