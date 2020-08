Grande-Bretagne

Un train déraille dans le nord-est de l'Ecosse

Un accident de train a eu lieu ce mercredi matin sur la ligne à Stonehaven, dans l'Aberdeenshire. Aucune information n’a été donnée si il y a des blessés.

«Il est trop tôt pour confirmer la nature exacte et la sévérité de l'incident et plus de détails seront rendus disponibles une fois connus», a tweeté Network Rail Scotland, qui gère le réseau ferroviaire écossais.