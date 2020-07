Actualisé il y a 3h

Valais

Un vignoble de Chamoson ravagé par les flammes

Un incendie a détruit mercredi soir une guérite de vigne et 80 ceps à Chamoson (VS). Personne n’a été blessé et le montant des dommages est en cours d’évaluation.

Le montant des dommages causés par cet incendie qui s’est déclaré dans un vignoble de Chamoson (VS) est en cours d’évaluation. Police cantonale valaisanne

Un incendie s’est déclaré mercredi vers 18h00 dans le vignoble de Chamoson (VS) au lieu-dit «Châtelard». Les flammes ont détruit une guérite de vigne et environ 80 ceps. Personne n’a été blessé.

«Selon nos informations, les dégâts ont eu lieu sur une même parcelle», indique jeudi à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale. Le montant des dommages est en cours d’évaluation, ajoute-t-il.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de ce sinistre circonscrit par les pompiers de la commune.