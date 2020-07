Une ancienne patineuse est devenue actrice porno

Patinage artistique

Melissa Bulanhagui, ancien espoir du patinage, a évoqué son parcours dans un récent podcast.

Asa Akira, une ex-actrice pornographique devenue animatrice radio, a reçu dernièrement une invitée au parcours particulier dans son podcast. Melissa Bulanhagui, ancienne patineuse artistique de haut niveau et aujourd’hui actrice de films pour adultes, a évoqué les raisons qui l’ont poussée vers sa nouvelle carrière.

Née en 1990 aux États-Unis de parents originaires des Philippines, Bulanhagui a fait partie des meilleures jeunes patineuses du pays. Elle a notamment remporté la médaille de bronze aux championnats juniors des États-Unis en 2006. «J’ai fait partie du cadre national pendant cinq ans. J’ai grandi dans le patinage, et mes parents m’ont poussé dans ce sport», a-t-elle détaillé.

Après avoir échoué dans les qualifications pour les Jeux olympiques de Vancouver en 2010, elle a décidé de concourir sous les couleurs des Philippines. Quatre ans plus tard, une nouvelle désillusion met fin à ses espoirs olympiques et sa carrière. Détentrice des titres nationaux en 2012 et 2013, Bulanhagui n’est pourtant pas sélectionnée pour participer aux Jeux olympiques de Sotchi en Russie.