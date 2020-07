il y a 1h

À table!

Une ancienne serveuse note le comportement des stars

Qui est la plus antipathique et la plus sympa des célébrités? Julia Carolan a dévoilé dans une vidéo sur TikTok son classement.

par LeMatin.ch

(De g. à dr.) Hailey Bieber, Kylie Jenner, Beyoncé et Bella Hadid AFP

Julia Carolan a travaillé en tant que serveuse au célèbre restaurant Nobu à New York. Pour s’occuper, elle a décidé de noter à chaque fois qu’une célébrité venait manger dans l’établissement. Elle a partagé une vidéo sur TikTok qui a créé un énorme buzz, au point de faire réagir certaines stars.

L’Américaine de 23 ans a pointé la «froideur» de Kendall Jenner. Elle a confié que le mannequin refusait «de s’adresser directement au personnel». Sa petite sœur Kylie Jenner n’est pas forcément mieux, avec un pourboire de 20 dollars laissé pour une addition chiffrée à plus de 500 dollars.

Hailey Bieber s’est excusée

Dans le club des antipathiques, on retrouve aussi Hailey Bieber qui a reçu la note de 3,5/10. Après avoir pris connaissance des commentaires peu élogieux à son égard, l’épouse de Justin Bieber a tenu à présenter ses excuses. «Je viens de découvrir la vidéo. Désolée si je ne t’ai pas paru sympa, ce n’était évidemment pas mon intention.»