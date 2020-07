Suisse

Une appli pour les cartes et les chemins de randonnée

Swisstopo rassemble dans sa nouvelle appli les cartes nationales de la Suisse avec de nombreux autres thèmes comme la randonnée, le cyclisme, les sports de neige ou l’aviation.

La nouvelle application swisstopo est gratuite et contient toutes les cartes nationales à des échelles allant de 1:10 000 à 1:1 million.

Et voilà une appli indispensable pour tous les amateurs de cartes et de géodonnées. Elle a été préparée par l’Office fédéral de topographie swisstopo et elle propose à la fois des cartes nationales suisses, mais aussi de nombreux autres thèmes comme la randonnée, le cyclisme, les sports de neige ou l’aviation.