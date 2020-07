Israël

Une attaque «terroriste» à la frontière avec le Liban déjouée

Trois à cinq personnes armées ont pénétré sur le territoire israélien. L’armée israélienne les a repoussés. Selon le Premier ministre israélien, les personnes feraient partie du Hezbollah.

L’armée israélienne a indiqué lundi avoir déjoué «une tentative d’infiltration d’une cellule terroriste» et ouvert le feu sur des hommes armés, juste après qu’ils ont franchi la frontière nord avec le Liban. Le Hezbollah, groupe armé libanais pro-iranien, ennemi de l’État hébreu et très influent de l’autre côté de la frontière, a réfuté toute tentative d’incursion.

L’armée israélienne a indiqué qu’un groupe de trois à cinq personnes, munies de fusils, avait pénétré de quelques mètres au-delà de la Ligne bleue séparant Israël du Liban et que «les forces de sécurité ont ouvert le feu». Dans un communiqué en hébreu, l’armée a dit ignorer si elles avaient été blessées et a précisé qu’il n’y avait pas eu de blessés côté israélien. «Les forces de l’armée sont en état d’alerte et prêtes à réagir en fonction de la situation», est-il précisé dans ce texte.

«Le Hezbollah et le gouvernement libanais portent la responsabilité de cet incident et de toute attaque venant du territoire» libanais, a affirmé Benjamin Netanyahu lors d’une conférence de presse au ministère de la Défense à Tel-Aviv. «Le Hezbollah joue avec le feu, notre réaction sera très forte», a-t-il prévenu.

«Totalement faux»

Après plusieurs conflits, Israël et le Liban demeurent techniquement en état de guerre et la Finul est déployée dans le sud du Liban pour faire tampon entre les deux pays.

Impliqué dans le conflit syrien

Le dernier grand affrontement entre le Hezbollah et Israël remonte à 2006 et avait fait en un mois plus de 1200 morts côté libanais essentiellement des civils, et 160 côté israélien en majorité des militaires.