Piratage de Twitter

Une audience interrompue par du porno

Des hackers ont fait plusieurs intrusions lors de l’audience — en téléconférence — du cerveau présumé du piratage de comptes Twitter de personnalités, interrompant les débats en diffusant entre autres du porno et du rap.

Les pirates ont, selon Twitter, ciblé une poignée de salariés via une opération d’hameçonnage par téléphone, afin d’obtenir leurs identifiants. (Photo LOIC VENANCE / AFP)

Une audience, en téléconférence, de l’Américain de 17 ans accusé d’être le cerveau du piratage à la mi-juillet de comptes Twitter de personnalités a été interrompue mercredi par une vidéo pornographique, des cris et de la musique rap, rapportent des médias américains.

Organisée sur Zoom, elle devait permettre de discuter de la caution de 725’000 dollars (658’000 francs) fixée pour le résident de Tampa, en Floride, qui avait plaidé non coupable la veille de la spectaculaire attaque contre le réseau social.

Les interruptions ont été tellement fréquentes que le juge du tribunal local devant lequel l’adolescent comparaissait virtuellement a été contraint de suspendre temporairement l’audience, selon le journal Tampa Bay Times. Elle a repris peu après et, malgré les nouvelles intrusions répétées de hackers usant de pseudonymes comme «CNN» ou «BBC», le juge a pu se prononcer contre la réduction de la caution demandée par les avocats du jeune homme.

Ce dernier a été arrêté vendredi avec deux jeunes de 19 et 22 ans, dont l’un réside au Royaume-Uni, et est inculpé notamment de fraude électronique. Les enquêteurs le considèrent comme le cerveau de cette cyberattaque qui aurait permis de récolter plus de 100’000 dollars (91’000 francs) en cryptomonnaie.