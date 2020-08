Climat

Une canicule donnera chaud aux Vaudois ce week-end

Une vague de chaleur va s’installer dès samedi dans le canton de Vaud. Le médecin cantonal a rappelé l’importance de bien s’hydrater et de surveiller les personnes à risque.

Une période de canicule va s’installer dès samedi et jusqu’à mercredi au moins. Cette vague de chaleur peut entraîner des conséquences graves pour la santé. Il faut se protéger de la chaleur, bien s’hydrater et porter une attention particulière aux personnes âgées, aux jeunes enfants et aux malades chroniques, rappelle le médecin cantonal vaudois.

Se protéger

En période de canicule, il convient de se protéger de la chaleur en restant chez soi et en évitant les activités physiques aux heures les plus chaudes. Il faut préserver la fraîcheur du logement en fermant stores et fenêtres le jour et en les ouvrant la nuit.