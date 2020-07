Une centaine de policiers en renfort à Dijon après des émeutes

Violences

Des gendarmes mobiles sont envoyés dans la ville après que des dizaines de Tchétchènes aient voulu depuis trois jours venger l'un des leurs.

Nouveaux renforts

Quelque 150 personnes, parfois encagoulées et armées, étaient à nouveau rassemblées lundi dans le quartier sensible des Grésilles à Dijon. Quelques poubelles et une voiture ont été incendiées, et plusieurs individus armés ont tiré plusieurs fois en l'air en début de soirée, ont indiqué à l'AFP des sources policières.