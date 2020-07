Une collision au Gothard fait six blessés graves

Suisse

Pour une raison encore inconnue, un véhicule a percuté, au portail nord du tunnel de Fieud, un autre véhicule qui roulait vers le sud.

Une voiture immatriculée en Belgique et transportant à son bord trois Albanais de 25, 33 et 39 ans a percuté au portail nord du tunnel de Fieud pour une raison inconnue un autre véhicule, immatriculé en Italie et roulant en sens inverse, vers le sud. Trois ressortissants britanniques, deux hommes de 25 et 27 ans et une femme de 24 ans, circulaient à bord du second véhicule, a précisé la police.