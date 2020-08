Suisse Une commission veut rallonger l’enveloppe pour la culture

La commission de la culture du Conseil des États a voté ce mercredi en faveur de plusieurs rallonges pour les années 2021-2024. Elle a toutefois indiqué avoir pris ces décisions sous réserve des décisions du Conseil national durant la session d’automne.

Deux minorités souhaitent augmenter les montants dans le domaine des langues et de la compréhension. Il s’agirait de 10 millions de francs supplémentaires pour la mobilité et les échanges (proposition rejetée par 7 voix contre 6) et 1,2 million de plus pour la promotion du romanche (proposition rejetée par 6 voix contre 5 et 2 abstentions).