Bulle (FR)

Une course poursuite avec la police se termine en prison

Jeudi passé, un conducteur en possession de 1 kg de haschisch, se soustrayant à un contrôle, a percuté une voiture de police et commis des dépassements dangereux. Finalement interpellé, il a été incarcéré.

Des voitures de police en feux bleus et sirène enclenchés ont poursuivi le fuyard (photo prétexte).

Jeudi 6 août, vers 16h40, les agents de la Police cantonale ont procédé à un contrôle de circulation à Bulle, à la sortie de l’A12, au giratoire de Battentin. Au signal stop donné par un policier, un automobiliste a fait mine de s’arrêter avant d’accélérer et de prendre la fuite en percutant un véhicule de police.

Circulant sur la route de contournement H189 en direction de la Tour-de-Trême, il a effectué des dépassements de véhicules en franchissant plusieurs fois la ligne continue. Suivi par des voitures de police en feux bleus et sirène enclenchés, le conducteur s’est brusquement dirigé vers le centre-ville de Bulle. Soudain, il a perdu la maîtrise de sa voiture et percuté un îlot au Chemin des Crêts avant de s’immobiliser définitivement sur le trottoir.

1 kg de haschisch

Interpellé sur le champ par les policiers, le conducteur âgé de 25 ans et domicilié en Gruyère a été emmené au poste de police où il a d’abord été placé en arrestation provisoire et par la suite incarcéré. Les policiers ont trouvé et séquestré 1 kg de haschisch dans la voiture de l’intéressé.