Une économie plus verte générerait 395 millions d’emplois

Le Forum économique mondial a estimé à Genève que les possibilités d’affaires post-Covid pouvaient s’étendre à plus de 10’000 milliards de dollars et générer des postes de travail.

Une économie plus verte après le coronavirus pourrait aboutir à 395 millions d’emplois d’ici 2030, selon le Forum économique mondial (WEF). L’organisation a estimé mercredi à Genève que les possibilités d’affaires s’étendent à plus de 10’000 milliards de dollars.

Diversification et innovations

Les populations appellent de plus en plus les gouvernements et les entreprises à davantage d’efforts sur ces questions, affirme une responsable du WEF. Dans l’agriculture, l’alimentaire ou la protection des océans, plus de 190 millions d’emplois additionnels pourraient être lancés d’ici 2030 et environ 3400 milliards de francs pourraient être obtenus ou économisés. Il faudrait diversifier ce que les citoyens mangent, recourir aux technologies innovantes pour l’agriculture, recycler les vêtements ou encore améliorer le lien avec les écosystèmes marins.