Une erreur à 240 millions de francs

Le 17 juin dernier, Aston Villa aurait dû s’incliner 1-0 face à Sheffield. La goal-line technology en a décidé autrement et a finalement permis aux Villans de se maintenir en Premier League.

par Claude-Alain Zufferey

Le gardien d’Aston Villa, Oerjan Nyland, a clairement fini dans ses buts avec le ballon. La goal-line technology en a décidé autrement. Ses sept caméras étaient obstruées, soit par le poteau, le gardien ou un défenseur. KEYSTONE

Souvenirs souvenirs… Le 17 juin dernier, lors de la reprise du championnat de Premier League, la goal-line technology a volé la vedette aux 22 acteurs de la rencontre entre Aston Villa et Sheffield United. À la 42e minute, le gardien norvégien Ørjan Nyland a laissé filer le ballon derrière sa ligne en reculant, sur un coup franc frappé par Oliver Norwood. Sheffield pensait avoir ouvert le score, mais le système électronique s’est oublié ne signalant pas à l’arbitre Michael Oliver que la balle avait franchi la ligne. À la surprise générale, l’arbitrage vidéo n’a pas non plus pris le relais… ou ne pouvait pas prendre le relais dans de telles circonstances.

Il s’est avéré que le «Hawkeye» a eu une panne. Ce point donné généreusement à Aston Villa aurait pu être anecdotique. Mais voilà, au soir de la dernière journée de championnat, les hommes de Dean Smith ont sauvé leur place pour un point (35 points). S’ils s’étaient retrouvés à 34 points tout comme Bournemouth, ils auraient été battus à la différence de buts.

Avant le dernier match, Christian Purslow, directeur général d’Aston Villa, parlait de la relégation comme d’une catastrophe à 200 millions de livres sterling. C’est donc Bournemouth qui va devoir désormais digérer cette perte financière.

Un premier bug en 9000 matches

Même si cela peut paraître injuste, les Cherries auront énormément de mal à faire aboutir un recours juridique fondé sur l’échec de la goal-line technology. L’un des principaux problèmes de Bournemouth est que le règlement de la Premier League stipule clairement que les matches doivent «se poursuivre même si la technologie de la ligne de but n’est pas disponible pendant une partie ou la totalité du match» et que «la décision de l’arbitre quant à savoir si un but a été marqué est définitive».

La technologie a donc joué directement les arbitres, mais pas dans le bon sens du terme. Même si les responsables du «Hawkeye» se sont excusés, sans réserve, en expliquant que les sept caméras étaient obstruées et que cela a débouché sur leur première erreur technologique sur la ligne de but en plus de 9 000 matches, ce bug va longtemps faire parler de lui dans le sud de l’Angleterre.

