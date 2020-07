Une famille tuée dans un raid au Yémen

Guerre

La coalition est accusée d'avoir ciblé une maison qui abritait une famille entière dans le sud du Yémen. Sept enfants font partie des victimes.

La guerre au Yémen a un «impact dévastateur» sur la santé mentale des enfants, selon l'ONG Save the Children. (23 mars 2020)

La coalition menée par l'Arabie saoudite a visé lundi des sites de missiles balistiques et de drones de rebelles houthis à Sanaa. (30 mars 2020)

Seize personnes, dont sept enfants et quatre femmes, ont été tués mardi dans un double raid aérien sur un district sous contrôle des rebelles Houthis dans le sud du Yémen, selon un responsable local et un médecin.

«Une famille entière a été tuée (...) et le reste des morts sont des secouristes qui ont péri lors du second raid», a déclaré ce responsable joint au téléphone depuis Dubaï et qui a requis l'anonymat.