France

Une femme de 91 ans frappe et chasse son cambrioleur

Dans la nuit de samedi à dimanche près de Bordeaux, une nonagénaire a mis en fuite un malfrat.

La nonagénaire a allumé la lumière et a vu un jeune homme en train de fouiller dans ses tiroirs. Pourtant diminuée physiquement, selon le quotidien, la vieille dame ne s’est pas démontée et s’est emparée d’un bâton qu’elle garde près de son lit. Et elle a frappé l’intrus sur la tête.