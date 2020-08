Une femme pour la première fois maire de Bogota

Amérique latine

La Colombie a connu dimanche les élections les plus pacifiques de ces dernières années. Claudia Lopez a été élue maire de Bogota.

Alors que le chef de l'État pâtit d'une forte impopularité (64% d'opinions défavorables en août), ces élections se sont traduites par un cuisant revers pour son parti, le Centre démocratique (CD), notamment dans son fief Medellin, ainsi qu'à Cali, deuxième et troisième villes du pays. «Nous avons perdu. Je reconnais la défaite avec humilité», a déclaré l'ex-président Alvaro Uribe, mentor d'Ivan Duque et chef du CD, qui est poursuivi en justice pour manipulation de témoins contre un opposant.

La campagne ayant été marquée par une forte violence dans 27% des municipalités, selon la Mission indépendante d'observation électorale (MOE), d'importantes forces armées avaient été déployées notamment dans les régions où opèrent encore des groupes illégaux et des narco-trafiquants. Mais «cela a été les élections les plus pacifiques de ces dernières années», a déclaré Juan Carlos Galindo, responsable national de l'organisation du scrutin, pour lequel la participation a avoisiné les 60%.

Survie du parti Farc

La Farc a plusieurs fois dénoncé le climat d'insécurité et fait état de 168 ex-guérilleros et proches d'anciens rebelles assassinés depuis le pacte de paix, qui a mis fin à plus de cinquante-deux ans de confrontation armée entre la guérilla et l'État colombien. Un ex-guérillero a pour sa part été élu à la tête de la municipalité de Turbaco (nord), mais comme candidat d'une alliance de partis de gauche excluant la Farc.