Genève

Recherchée dans le Rhône, elle est retrouvée aux Pâquis

A Genève, la quadragénaire recherchée pendant quatre jours dans le lac et le Rhône par les secours a été retrouvée mardi dans le quartier des Pâquis, où elle a été interpellée après avoir renversé des motos. Une dizaine de plongeurs avaient quadrillé la rade et le fleuve, en vain.

La brigade de la navigation, l’hélicoptère de la Rega et le Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève ont participé aux recherches jusqu’à lundi. Jusqu’à samedi soir, les conditions ont été rendues difficiles par la bise et le fort courant dans l’eau. Lundi, une patrouille a inspecté les barrages du Seujet et de Verbois.