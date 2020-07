Berne

Une flambée de cas pousse l’OFSP à demander des mesures harmonisées

Alors que les contaminations au Covid-19 augmentent en Suisse, l’Office fédéral de la santé publique cherche des solutions.

La majorité des cantons sont en faveur d’une prolongation de l’interdiction des manifestations comptant plus de 1000 personnes, au moins jusqu’à la fin de l’année.

Face à la «nette augmentation» des cas et des personnes testées positives au nouveau coronavirus, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) souhaite des mesures harmonisées au niveau des cantons. «La situation est sérieuse», a déclaré jeudi le directeur de l’OFSP Pascal Strupler.

«Une nécessité d’agir»

Les chiffres doivent impérativement baisser et il faut des mesures harmonisées et compréhensibles par la population, selon Pascal Strupler. Parmi celles-ci, il a évoqué le port du masque dans les magasins, voire dans tous les lieux publics, le contrôle obligatoire des données des clients dans les, bars, clubs et restaurants, ainsi qu’une limite de 100 personnes dans ces mêmes locaux.