Body Positive

Une gagnante de la «Star Ac’» fait passer un message fort en bikini

Magalie Vaé a voulu prôner l’acceptation de soi en dévoilant ses rondeurs sur Instagram. Mission accomplie.

En 2005, Magalie Vaé a remporté la saison 5 du célèbre télé-crochet «Star Academy». Malheureusement, après l’échec de son premier album, elle est rapidement r etombée dans l ’ anonymat . Pour autant, la jeune femme n’a pas abandonné la musique. Depuis 2016, elle est à la tête de sa propre entreprise d’événementiel et anime les mariages et les anniversaires. Elle a aussi donné naissance à une fille, Elia, le 3 novembre 2011.

L’an d ernier, Magalie Vaé expliquait d ans l ’ émission « Que sont-ils devenus » diffusée sur TFX qu’elle surveillait de près l’alimentation de sa fille. Longtemps attaquée par les grossophobe s , elle assur ait : « Je me sers de ce que j ’ ai vécu pour éviter que ma fille vive la même chose. Je préfère prévoir .» E lle ajoutait : « Si je dis que j ’ ai été victime de grossophobie, les gens vont dire «a h, elle est encore en train de se plaindre! » Et si je dis non, ça serait mentir. C ’ est compliqué de parler de cela. Même si, aujourd ’ hui, je m ’ en fous, d ’ autres femmes vivent ça. »