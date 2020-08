il y a 1h

FOOTBALL

Une gifle pour tous ceux qui ont coulé la formule à douze

La promotion du FC Vaduz, fêtant la plus belle des défaites lundi à Thoune, représente un camouflet pour les tenants d’une élite resserrée. Assistera-t-on à un nivellement des valeurs dès la rentrée? Notre commentaire.

par Nicolas Jacquier

Les joueurs du FC Vaduz ont pu fêter lundi soir leur promotion, un scénario redouté par nombre d’observateurs...' Keystone

Ainsi donc, le championnat 2019-2020 a vécu après avoir livré son ultime verdict lundi soir, pas forcément celui que l’on espérait. Il s’est terminé dans les larmes et la désolation pour le FC Thoune, dont l’avenir s’annonce bien incertain en Challenge League, et en apothéose pour le FC Vaduz, cet invité étranger dont personne ne souhaitait le retour dans l’élite helvétique. Il faudra pourtant apprendre à composer avec et, pour les trois clubs romands, reprendre la route du lointain Rheinpark, un trajet que Lausanne-Sport, l’autre promu, connaît déjà par cœur (680 km aller-retour depuis la Pontaise!).

Il y aura moins de derbies

Si le retour de Vaduz en Super League en fait tiquer plus d’un, il faut reconnaître un certain mérite à une formation qui pointait encore au 9e rang de deuxième division l’automne dernier. Car Vaduz, ne nous y trompons pas, ce n’est pas seulement des litres de sueur, c’est aussi quelques footballeurs de grand talent, à l’image des redoutables Tunahan Cicek et Mohamed Coulibaly, un duo complémentaire qui ne dépareillerait pas dans nombre d’autres clubs. Avec son physique rondouillard de joueur de série inférieure, le premier ne paie certes pas de mine mais s’avère être un fantastique tricoteur du ballon doublé d’un adroit finisseur, tandis que le second sait à merveille par ses courses désarçonner n’importe quelle défense du pays.

La promotion de Vaduz, réduisant la Super League à neuf places pour ses représentants helvétiques, constitue surtout un formidable pied de nez pour les tenants d’une élite resserrée – dont Thoune se réclamait - et pour tous ceux qui avaient si ardemment combattu la proposition portée par Lausanne de passer à 12 clubs au sortir de la crise du Covid-19. Dans cette lutte entre (trop rares) partisans et (trop nombreux) détracteurs, le diffuseur officiel aura aussi pleinement rempli son rôle en usant de toute son influence pour «téléguider» le vote. Résultat de cet obscur micmac? Le prochain exercice se disputera sans derby bernois ni derby de la Limmat (à ce moment-là, GC occupait encore le fauteuil de barragiste), ni derby romand entre Xamax d’une part et Servette, Sion ou Lausanne de l’autre. Cela fait beaucoup d’alléchantes affiches en moins pour un maigre bénéfice, Vaduz demeurant un gros caillou dans la chaussure des dirigeants de la SFL.

Saint-Gall couronné champion des coeurs

Sinon, que retenir d’un interminable exercice qui aura duré 388 jours jusqu’à son dénouement? Si Young Boys a perdu de son éclat en devant absorber moult changements, il reste le champion et, en cela, doit être salué à juste titre pour le parcours accompli. Qu’on le veuille ou non, cet exercice demeurera d’abord celui d’un épatant FC Saint-Gall, couronné champion des cœurs, lui dont le football rafraîchissant autant que l’insouciance primesautière nous a apporté un souffle bienvenu. Quand on voit jouer Saint-Gall, on reconnaît aussitôt le style de son entraîneur, aussi simple qu’efficace. C’est chouette d’avoir un modèle éprouvé devant lequel saliver et de savoir à l’avance que l’on s’y retrouvera pour faire le plein d’émotions. Le même constat vaut pour l’«européen» Servette, réussissant à appliquer dans l’élite ce qui faisait déjà sa singularité à l’étage inférieur. Tout cela porte la signature d’Alain Geiger, en lice aujourd’hui avec Peter Zeidler pour décrocher le titre symbolique de coach de l’année.

Leur succès décoiffant contraste avec la lourdeur d’un Xamax vieillissant, ne parvenant plus à se renouveler. Et comme les miracles ne se produisent qu’une seule fois…

Repoussant dans l’ombre l’excellent parcours du FC Lugano, les extraordinaires réussites de Saint-Gall et Servette demeurent certes fragiles et peut-être tout cela le sera-t-il encore davantage avec une prochaine saison dont personne ne sait à quoi elle pourrait bien ressembler. Outre l’incertitude liées aux conséquences du coronavirus – le Conseil Fédéral dira ce mercredi s’il assouplit (ce que les clubs espèrent bien sûr), maintient ou durcit (ce que la Ligue redoute) l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes -, des joueurs vont partir, d’autres arriver, compte tenu du gigantesque marchandage que constitue toujours un mercato, lequel fera inévitablement des gagnants et des perdants.

Une saison sans tourbillon en Valais?

Alors même que Bâle a confirmé son déclin sur la scène nationale, tout reste à écrire mais l’on ne serait pas étonné que les lignes de front, très marquées jusque-là, s’estompent quelque peu, avec une hiérarchie qui pourrait bien être plus instable que jamais à la rentrée. Voilà qui pourrait donner quelques idées au FC Sion, à la fois si proche et si loin de ce que l’on serait en droit d’attendre, eu égard à un potentiel exploité avec bien trop de parcimonies. Et si après avoir consommé cinq entraîneurs durant ce dernier exercice pour trouver enfin celui – Tramezzani - qui semble lui convenir, le club valaisan se contentait de viser une saison sans tourbillon ni remue-ménages? Est-ce trop demander?