Une grand-maman de 85 ans tuée dans un accident de voiture

Une veuve a trouvé la mort quand la voiture de son petit-fils a percuté un rocher dans la descente menant de Courgenay à Porrentruy.

L’accident a été rapporté sobrement par la police cantonale jurassienne: ce matin vers 09 h 15, un automobiliste circulant de Courgenay (JU) en direction de Porrentruy et a «perdu la maîtrise de sa voiture». Le bilan est tragique et dramatique pour le conducteur gravement blessé: la passagère qui a perdu la vie sur les lieux même de l’accident est sa grand-maman de 85 ans.

Après l’accident, les panneaux d’usage ont été posés en raison des traces d’huile, d’hydrocarbures et de liquide de frein.

Selon la police jurassienne, le conducteur a mordu le bord droit de la chaussée. «Son auto a ensuite touché la paroi rocheuse à sa droite, a continué sa course dans la banquette herbeuse et après avoir heurté un remblai plus important, a effectué un demi-tour sur la route dans le sens horaire avant de s’immobiliser au milieu de la route», précise son communiqué.