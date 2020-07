Actualisé il y a 1h

États-Unis

Une histoire de haricots devient une affaire d’État

Donald Trump et sa fille Ivanka volent au secours d’une firme qui subit un appel au boycott de la communauté hispanique.

par Renaud Michiels

Ivanka Trump vantant les haricots de la marque Goya. Twitter

Colère, appel au boycott, contre-offensive du clan Trump: une étonnante guerre se livre aux É tats- U nis autour d’une marinade. « Pour les latinos anti-Trump, c ’ est la fin des haricots (en conserve) » , titrait lundi «Libération» . Et depuis, le feuilleton a continué. On fait le point.

Tout a débuté jeudi dernier à la Maison - Blanche. Invité, l’homme d’affaire s Robert Unanue a encensé le locataire des lieux. «Nous sommes vraiment bénis d’avoir un dirigeant tel que Donald Trump, qui est un formidable bâtisseur», a-t-il souligné.

Attaques de Trump

Et alors? Robert Unanue est le président de l’entreprise alimentaire Goya Foods. Or aux É tats- U nis de nombreux hispaniques utilisent de l’adobo, une marinade à base de « beans » employée pour des recettes avec de la viande, du poisson ou encore de la volaille. Et une préparation en poudre de la marque Goya Foods pour réaliser cet adobo est leader sur le marché américain.

Nombre de ces consommateurs n’ont ce p endant p as oublié les multiples attaques de Donald Trump envers les Mexicains – «violeurs», «sales types» – et autres migrants venus d’Amérique latine. Ceux-là n’ont pas du tout apprécié les louanges du patron de Goya Foods et un appel au boycott de ses produits a été lancé.

#BoycottGoya et #Goyaway,

Le mouvement est entre autres mené par l’élue démocrate de New York à la Chambre des représentants Alexandria Ocasio-Cortez, qui a des origines portoricaines. Elle a annoncé qu’elle cherchait dorénavant des recettes pour préparer une marinade maison. Les partisans du boycott se réunissent sous la bannière #BoycottGoya ou #Goyaway, un jeu de mot s avec Goya et «go away», dégage.

« Le médiatique cuisinier José Andrés, d’origine espagnole, ou le chanteur et compositeur portoricain Lin-Manuel Miranda, ont relayé le mot d’ordre » , note « Libération » . De nombreux citoyens ont rejoint le mouvement et d’innombrables recettes d’adobo circulent désormais. Comme des tentatives de reproduire à l’identique celle de Goya Foods.

«Annuler la culture hispanique»

Mais si la population hispanique soutient traditionnellement majoritairement les démocrates, les républicains et le président américain ont également évidem m ent des partisans. #BuyGoya, achetez Goya: un mouvement de soutien aux produits de la marque est donc également né.

« Goya est un aliment de base de la cuisine cubaine. Mes grands-parents ont mangé des haricots noirs Goya deux fois par jour pendant près de 90 ans. Et maintenant, la gauche essaie d ’ annuler la culture hispanique et de faire taire la liberté d ’ expression » , a par exemple tweeté le sénateur républicain du Texas Ted Cruz .

Éthique violée

Entre guerre des camps et des hashtags, difficile à l’heure actuelle de savoir si les affaires de Goya Foods sont réellement impactées. Mais voilà que le sommet de l’ É tat américain s ’ en est mêlé.

Dans ce qui ressemble un peu à une pub vintage, la fille et conseillère du président Ivanka Trump s’est affichée mardi avec une boîte de haricots Goya et le slogan de la firme, en anglais et en espagnol: « Si c ’ est Goya, ça doit être bon. »

Gros hic, cette man œ uvre pourrait avoir des suites car Ivanka Trump aurait clairement violé les règles d’éthiques fédérales qui interdisent l ’ utilisation de « fonctions publiques pour ses propres bénéfices privé s , pour l ’ approbation de tout produit, service ou entreprise » .

«Comme des fous!»

De quoi calmer le clan Trump? Non, le président a tenu à participer lui aussi à la guerre des haricots, avec un tweet sur Goya Foods. « La machine de salissage de la gauche radicale s’est retournée contre elle, les gens achètent comme des fous! » a-t-il écrit ce mercredi.