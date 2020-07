Football

Une légende du foot jurassien est décédée

Buteur décisif pour les SR Delémont face à Xamax en 1982, Jean-René Moritz a été victime d’un AVC. Il avait 63 ans.

Pour tout le canton du Jura – et le canton de Neuchâtel aussi… –, il restera comme «l’homme qui a éliminé le grand Xamax» en quart de finale de la Coupe de Suisse. C’était en 1982, le lundi de Pâques 12 avril. À la Maladière, Jean-René Moritz avait en effet inscrit le seul but du match à la 81e minute, bénéficiant en la circonstance d’un service de son capitaine, le latéral Philippe Rossinelli. Delémont, alors en première ligue, avait battu 1-0 le Xamax de Gilbert Gress, qui venait d’atteindre les quarts de finale de la Coupe de l’UEFA.

Ce but avait ouvert les portes de la Ligue nationale A à Jean-René Moritz (il avait signé à Aarau quelques mois plus tard). Et il a totalement éclipsé le reste de sa carrière.

«C'est incroyable, il ne se passe pas quinze jours sans qu'un de mes clients ne me parle de ce but. Pourtant, cela fait 38 ans, il devrait y avoir prescription!»: c’est ce que nous avait déclaré Jean-René Moritz il y a un peu plus de trois mois. Dans le cadre de sa série «Cela s’est passé un…», Le Matin.ch était en effet revenu, le 12 avril dernier, sur ce but de légende de Jean-René Moritz. Pour retrouver l’entier de cet article, cliquez ici.