Actualisé 27.09.2019 à 05:06

Une ligne électrique met un quartier sous haute tension

Contestation

Passer de 220 à 380 kilovolts par dessus les toits, c'est un projet qui met les villageois en colère, à Valbirse (BE).

par lematin.ch

1 / 10 La ligne à très haute tension Bassecourt (JU)-Mühleberg (BE) passe par la commune fusionnée de Valbirse (VE). V.Dé Côté Bévilard, la ligne surplombe des villas qui, comme on le dit dans la région, était là avant. V.Dé Christine Schindler vit avec son mari dans la villa construite en 1966 par ses beaux-parents. V.Dé

Affirmer que cette ligne à haute tension génère des tensions, c'est peu dire. Dans la commune fusionnée de Valbirse (BE), la contestation est vive contre le projet de Swissgrid d'augmenter avec les BKW la puissance de la ligne électrique entre les sous-stations de Bassecourt (JU) et de Mühleberg (BE). Motif: les fils passent sur des villas et sur une entreprise, mais ils empêchent aussi une extension de la zone industrielle.

«Notre maire l'a bien exprimé: pour une mare à crapauds, on aurait déplacé les pylônes. Les animaux sont protégés, mais pas les retraités», rapportent Josette et Pascal Baeriswyl. Quand en 1983, ce couple a acheté une villa à Bévilard, il n'a pas prêté attention à la ligne bâtie en 1974, huit ans après la maison. «Je ne l'avais pas remarquée», admet l'époux.

C'est troublant

Mais le temps changent: 36 ans plus tard, Josette et Pascal Baeriswyl s'interrogent: pourquoi ont-ils perdu trois voisins fauchés par un cancer, dans les deux villas voisines situées exactement sous la ligne électrique? «Y a-t-il une relation de cause à effet? Nous l'ignorons, mais c'est troublant», disent-ils.

Sous la ligne, Christine Schindler dort sur ses deux oreilles. Mais... «Quand mon beau-frère franc-montagnard vient à la maison, il a mal à tête», dit-elle. Une migraine qui augmente quand ils font un barbecue dans le jardin.

Intérêts financiers

Ce qui déplaît à Josette et Pascal Baeriswyl, c'est qu'«on a tiré une ligne sur des bâtiments, mais on ne peut plus construire de bâtiments sous une ligne».

Le mieux documenté n'habite pas sous ligne, mais il y travaille. Jean-Pierre Heimann est aussi le plus remonté: «Le bien-être ne pèse rien face aux intérêts financiers», accuse cet entrepreneur.

Leur entreprise, Jean-Pierre Heimann et son frère Daniel l'ont déplacée en 2005 dans une usine située sous les fils. avec un atelier pour la réparation de véhicules agricoles et de chantier.

Givre et neige

Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les fils bourdonnent par grand vent. Et en hiver, ils lâchent des blocs de givre et de neige. Jean-Pierre Heimann a fait une proposition soutenue par ses voisins: déplacer deux pylônes de la ligne à haute tension plus loin, dans les pâturages. Mais son idée n'a pas été retenue.

L'approbation des plans par l'Office fédéral de l'énergie a écoeuré le Conseil communal. Un recours a été déposé auprès du Tribunal administratif fédéral. Officiellement, Valbirse ne conteste pas les raisons d’une augmentation de la tension de 220 à 380 kV, mais la commune soutient les craintes des riverains vivant sous cette ligne.

Trois décès

L'Exécutif ne manque pas de relever que, «dans ce quartier, trois décès par cancer sont à déplorer dans les deux maisons situées juste sous la ligne». Les autorités locales signalent leur intention d’étendre sous les fils une zone d’activités qui deviendrait d’importance régionale, voire cantonale.

Une séance de conciliation s'est déroulée, avec huit opposants contre huit promoteurs. Aujourd’hui, la commune estime que la mise à l’enquête n’était qu’une «vaste blague», alors que dans le bloc locatif construit avant la ligne électrique, ceux qui dormaient mal ont déménagé.

Simulacres de procédures

Les autorités locales invitent le Tribunal administratif fédéral à stopper «ces simulacres de procédures démocratiques, où des instances fédérales aux intérêts convergents se réfugient derrière des principes juridiques étroits pour ignorer toutes les améliorations qui peuvent être apportées par les populations qui devront pourtant subir les erreurs manifestes de planifications».

«Les BKW n'ont pas les moyens de déplacer deux pylônes, mais l'an dernier, ils ont augmenté le salaire de leur directrice de 730'000 francs», s'étonnent Josette et Pascal Baeriswyl, préoccupés aussi par une dépréciation de la valeur de leur villa.

Une augmentation de la tension inquiète Jean-Pierre Heimann: «La haute tension ne perturbe pas nos employés, mais la réception téléphonique et radiophonique est mauvaise. Qu'en sera-t-il après?», s'interroge-t-il. La réponse viendra du Tribunal administratif fédéral.

Vincent Donzé