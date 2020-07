Turquie

Une loi pour le contrôle des réseaux sociaux divise

Le président turc approuve la nouvelle loi qui renforce le contrôle du gouvernement sur les réseaux sociaux, afin d’éviter les situations de harcèlement.

Mettre fin aux insultes en ligne

Selon ce texte, les réseaux sociaux avec plus d’un million de connexions uniques par jour, comme Twitter et Facebook, doivent désormais avoir un représentant en Turquie et obéir aux tribunaux demandant le retrait de certains contenus, sous peine d’une forte amende.