Épidémie

Une manière originale de promouvoir le masque

L’humoriste américaine Chelsea Handler se présente triplement masquée…

Elle a publié une courte vidéo sur Instagram sur laquelle elle est en pleine séance de sport. Et elle s’est concocté e un soutien-gorge fait de masques. « Tout le monde doit trouver un masque et le porter car j’aimerais m’amuser à nouveau. Les gens veulent que leurs enfants retournent à l’école et nous abusons de nos travailleurs de la santé. Trouvez un masque et mettez-le sur n’importe quelle partie de votre corps! », plaide-t-elle.