Justice

Une Miss condamnée pour l’envoi de photos sexy à un ado

Devenue enseignante après son règne en tant que Miss Kentucky, Ramsey Bearse doit purger une peine de deux ans de prison pour avoir envoyé des clichés d’elle topless à un jeune homme de 15 ans.

Deux ans de prison, dix ans de liberté surveillée et l’enregistrement dans le fichier fédéral des délinquants sexuels: c’est la peine qu’un juge a prononcée contre Ramsey Bearse. L’ex-Miss Kentucky a été condamnée après avoir reconnu l’envoi de quatre photos d’elle topless à un de ses élèves de 15 ans via l’application Snapchat.

Les parents de l’adolescent avaient découvert ces images sur le téléphone de leur fils et alerté la police. Ramsey Bearse a été arrêtée en décembre 2018. Elle a plaidé coupable un an plus tard. Au cours de l’audience, elle a expliqué au juge que la première des photos envoyées était, à l’origine, destinée à son mari.

Face au juge, l’ancienne enseignante a expliqué être entrée dans une spirale infernale. « Mais à partir de là, il m’en a demandé de plus en plus et j’ai paniqué. J’étais effrayé e de ne pas réussir à le calmer, lorsqu’il m’a demandé d’autres photos, alors j’ai envoyé d’autres photos, et il a fini par m’envoyer, lui aussi, une photo de ses parties intimes » , a expliqué l’ancienne reine de beauté, qui a juré avoir voulu « apaiser » l’adolescent. « C’est de ma faute et j’accepte la sanction face à cette situation. C’est en ça que je suis coupable. J’ai fait n’importe quoi » , a-t-elle déclaré.