Polémique

Une moto qui ne fait pas de bruit n’est plus une moto

Deux initiatives parlementaires veulent réduire le bruit des motos et véhicules. Depuis dix ans, toutes les tentatives ont échoué.

Contre «ces frimeurs»

Des échecs à répétition

Agir contre les accessoires d’échappement?

En 2016, le conseiller Karl Volger (PDC/OW) a interpellé le Conseil fédéral avec cette question: «Si le Conseil fédéral ne souhaite toujours pas modifier les valeurs limites pour les motos et renforcer les moyens de la police, par quels moyens entend-il protéger efficacement la population des nuisances sonores intolérables et bien connues?» La réponse n’a pas été à la hauteur de ses attentes, de loin s’en faut: «Une mesure envisageable, répond Doris Leuthard à l’époque, serait de ne plus autoriser en Suisse les accessoires d’échappement souvent jugés trop bruyants. Cela irait néanmoins à l’encontre de la politique du Parlement et du Conseil fédéral, qui autorise l’homologation en Suisse des véhicules et des composants de véhicules réceptionnés dans l’UE sans adaptations ni autres examens».