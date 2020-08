Australie

Une nageuse écrasée entre deux baleines

Une femme de 29 ans s’est retrouvée entre deux baleines à bosse: elle est sévèrement blessée.

U ne femme de 29 ans a été gravement blessée à Ningaloo Reef, sur la côte ouest de l’Australie. Elle faisait partie d’un groupe parti nager parmi des baleines à bosse. Ses jours ne sont pas en danger mais elle a des côtes fracturées et souffre d’une hémorragie interne.

Test de cinq ans

La natation avec les baleines est actuellement en phase de test pour cinq ans dans la région. Les nageurs ne doivent pas être plus de neuf, ont l’interdiction de s’approcher à moins de 15 mètres des cétacés et le tout est supervisé par le département local de la biodiversité et de la conservation.