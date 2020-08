Suisse

Une nouvelle plateforme pour lutter contre le harcèlement sexuel

Le syndicat Unia a lancé ce lundi un portail en ligne pour soutenir les apprentis qui sont victimes de harcèlement sur leur lieu de travail et à l’école.

Le harcèlement sexuel est un phénomène répandu pendant l’apprentissage. Pour contrer le problème, le syndicat Unia lance lundi une campagne et une plateforme en ligne . Le portail propose des approches concrètes et des outils de communication.

Unia entend s’attaquer à la racine du problème en interdisant déjà les formes «atténuées» du harcèlement, comme les propos sexistes. «Un environnement où le sexisme est toléré constitue un terreau propice à des formes plus graves de harcèlement, y compris sur les lieux de travail», dénonce le syndicat. Et d’appeler entreprises et écoles à combattre ensemble le sexisme et le harcèlement sexuel.