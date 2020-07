Un cycliste renverse une octogénaire sur une piste mixte

Villars-sur-Glâne

La femme de 82 ans marchait lundi soir sur un chemin autorisé aux cycles et aux piétons. Le cycliste n'est pas parvenu à l'éviter. La police fribourgeoise lance un appel à témoins.

Lundi, vers 17h45, une femme de 82 ans marchait sur une piste cyclable mixte piétons-vélos à Villars-sur-Glâne (FR), entre la route de Cormanon et la route de Beaumont, parallèlement à Pérolles d’En Haut. Arrivé à hauteur de la piétonne et bien qu'ayant tenté de l'éviter, un cycliste a heurté l’octogénaire, qui a chuté et s’est blessée, selon un communiqué de la police.