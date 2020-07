Avully (GE)

Une odeur de brûlé sentie jusqu’à Meyrin et Grand-Saconnex

Un hangar rempli de foin s’est embrasé dans la nuit de jeudi à vendredi. Quarante six pompiers ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre.

Plus de 80 appels aux 118 et 117 ont été relevés,

Le Service d’Incendie et de Secours de la Ville de Genève (SIS) est intervenu cette nuit à 23h55 pour un feu de hangar au chemin des Meurons sur la Commune d'Avully. Durant plus de 4 heures, plus de 80 appels aux 118 et 117 ont été relevés. La forte odeur de brûlé, portée par le vent d'ouest, a été signalée jusqu'à Meyrin et Grand-Saconnex.