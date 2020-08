Bienne

Une petite annonce pour le poste de maire? Ça ne fait pas rire!

En pleine campagne électorale, une candidate vert’libérale a publié une offre d’emploi en usurpant l’identité visuelle et les photos des ambassadeurs de la Ville. Elle s’expose à des poursuites.

La fausse petite annonce publiée dans la presse biennoise pour le poste de «maire/mairesse» n’est pas dénuée d’humour. Elle offre une rémunération «conforme au règlement et donc non négociable», mais exige de ne jamais perdre son sens de l’humour, «même si peu de choses prêtent à rire dans le monde politique».

Les candidatures écrites sont à envoyer à «tous les citoyennes de Bienne», une formule qui condense le bilinguisme. Problème: «Cette annonce a engendré des appels au Département du personnel, surchargeant ainsi ce dernier», rapporte le vice-chancelier Julien Steiner. Mais ce qui a justifié l’envoi d’une mise au point vendredi matin, c’est l’usurpation du logo et des photos des ambassadeurs de la Ville.

La chancellerie précise que les annonces publiées «n’émanent nullement de la Ville de Bienne qui regrette un abus de son identité visuelle ainsi que de l’identité des personnes qui avaient donné leur accord pour la campagne «Bienvenue à Bienne» et nullement pour celle d’un parti politique».

27 septembre

Le parti politique à l’origine de cette campagne contestée, c’est celui des Vert’libéraux. La «Berner Zeitung» a rapidement démasqué la candidate Sandra Gurtner-Oesch (PVL), qui combattra le maire Erich Fehr (PS) le 27 septembre prochain, avec Beat Feurer (UDC) et Titus Sprenger (Passerelle).

La Ville de Bienne se réserve «tout droit d’intervention juridique», Vendredi, aucune action n’a été intentée, mais la chancellerie a rappelé que l’élection à la Mairie «est le résultat d’un scrutin populaire et de débats politiques et non de fausses annonces d’emploi».