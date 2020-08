Très gênant

Une poupée Troll avec un bouton mal placé crée la polémique

Le jouet pour enfants est accusé de promouvoir involontairement la pédocriminalité. L’entreprise Hasbro a consenti à le retirer.

La poupée, objet dérivé du film «Les Trolls 2: tournée mondiale», est accusée de promouvoir involontairement la pédocriminalité. S uite aux commentaires outrés sur les réseaux sociaux et au lancement d ’ une pétition ayant recueilli plus de 400 000 signatures , Hasbro a consenti à retirer du marché l e jouet.

U n bouton placé sur son ventre permet de faire prononcer à Poppy quelques phrases et émettre quelques sons . C’est d’ailleurs indiqué sur l’emballage. Mais il n ’ est jamais fait mention d ’ un autre bouton, situé au niveau de l ’ entrejambe de la poupée. Qua n d on presse dessus, la poupée émet de s petits cris de joie et des sou p irs p our le moins gênants …