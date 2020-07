Royaume-Uni

Une première année infernale pour Boris Johnson

De son élection à la crise sanitaire qui a failli le tuer, en passant par des fiançailles, un bébé et le Brexit: la première année au pouvoir du conservateur a pris des allures de montagnes russes.

KEYSTONE/Andrew Milligan/PA via AP

D’un succès électoral à une crise sanitaire mondiale qui a failli le tuer, en passant par des fiançailles, un bébé et la réalisation du Brexit: la première année au pouvoir du conservateur britannique Boris Johnson a pris des allures de montagnes russes.

Le dirigeant de 56 ans fête vendredi sa première année au poste de premier ministre. «Il y a un an, je grimpais les marches de Downing Street et j’ai fait une promesse au peuple britannique», a-t-il déclaré vendredi à l’occasion de cet anniversaire, celle de «réaliser le Brexit, puis d’unir et améliorer le pays».