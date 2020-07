Une promeneuse grièvement blessée par la chute d’un arbre

Le Flon (FR)

Un arbre sec s’est abattu jeudi sur une sexagénaire qui pique-niquait en forêt à Pont. Elle a dû être héliportée à l’hôpital par la Rega.

Deux promeneuses étaient attablées sur une aire de pique-nique à proximité du ruisseau du «Maflon» jeudi vers 14h30 à Pont, dans la commune du Flon, lorsqu’un arbre sec a cassé et s’est abattu sur l’une des personnes, âgée de 66 ans.

Son amie a réussi à dégager l’arbre et à prévenir les secours. Grièvement blessée, la malheureuse a été héliportée à l’hôpital par la Rega, a indiqué la police cantonale de Fribourg dans un communiqué.

Le garde-forestier du Service des forêts et de la nature s’est rendu sur place et deux arbres ont été abattus par précaution. Le sentier forestier ne présente plus aucun danger immédiat.