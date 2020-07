Une rencontre Trump-Rohani toujours espérée

Diplomatie

Alors que les tractations se multiplient à New York, les deux dirigeants n'ont pas fermé la porté à une rencontre.

Donald Trump a affirmé lundi qu'aucune rencontre n'était prévue «à ce stade» avec Hassan Rohani, mais il a entretenu le suspense sur la possibilité d'une entrevue, à New York. (23 septembre 2019)

Le président français Emmanuel Macron se démène pour organiser une rencontre entre e président iranien Hassan Rohani et Donald Trump. (Mercredi 25 septembre 2019)

Toujours pas de percée entre les Etats-Unis et l'Iran malgré l'intense frénésie diplomatique à l'ONU: la balle est mercredi dans le camp de Donald Trump et Hassan Rohani pour esquisser une sortie de crise.

Vont-ils la saisir? Mardi soir, le président français Emmanuel Macron, qui a multiplié les va-et-vient pendant deux jours entre ses homologues américain et iranien, a estimé que «les conditions d'une reprise rapide des négociations» avaient «été créées». «Il appartient maintenant à l'Iran et aux Etats-Unis d'Amérique de se saisir de ces conditions», par une «rencontre» Trump-Rohani ou par un processus plus «progressif», a-t-il lancé.