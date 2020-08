Football

Une star de Liverpool transpire sur un terrain de 2e ligue

Surprise ce matin au stade municipal de Perly: Virgil van Dijk y alignait les tours de terrain. Transfert en vue? Le président répond.

Encore à Faro, au sud du Portugal, quelques jours plus tôt pour y parfaire sa condition physique, Virgil van Dijk (29 ans) a fait une apparition remarquée ce mercredi matin sur les installations du FC Perly-Certoux, dont la première équipe milite en 2e ligue genevoise. L’imposante tour de défense de Liverpool (1,93m pour 92 kg) a aligné les tours de terrain, pour le plus grand étonnement des quelques rares - et surtout intriguées - personnes présentes.