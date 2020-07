Une start-up lausannoise veut nettoyer l’espace dès 2025

Science

ClearSpace, issue de l’EPFL, a signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne l’engageant à désorbiter des débris spatiaux. Début des opérations dans 5 ans.

Un an après avoir été désignée par l'Agence spatiale européenne à la barbe de géants européens, la jeune pousse issue de l’EPFL ClearSpace a signé le contrat avec l’ASE l’engageant à désorbiter des débris spatiaux. Le lancement de l’engin est prévu en 2025.

ClearSpace mène un consortium européen qui a pour tâche de réaliser le premier satellite destiné à capturer et désorbiter un débris spatial. La start-up lausannoise a bénéficié de l’expérience accumulée depuis 2012 du Centre spatial de l’EPFL dans ce domaine pour remporter l’appel d’offres face à des groupes tel qu’Airbus ou Thales.

Mission inédite

Le consortium a pour première tâche la saisie et l’entrée contrôlée dans l’atmosphère d’un élément de l’étage supérieur du lanceur Vega, envoyé dans l’espace par l’ESA en 2013, évoluant sur une orbite à 660 km d’altitude. Le lancement de ClearSpace-1 est prévu pour 2025.

La mission est inédite à plus d’un titre, écrit vendredi l’EPFL dans un communiqué. C’est la première fois qu’on mise sur une start-up dans un domaine où les agences gouvernementales et autres grands acteurs règnent en maîtres et c’est la première fois qu’une agence spatiale finance un programme spécifique pour récupérer des débris.