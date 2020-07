Une statue de Lénine érigée sur fond de controverse

Allemagne

Un vent de communisme souffle sur l’ouest de l’Allemagne où un parti d'extrême gauche a érigé une statue en l’honneur du révolutionnaire Vladimir Ilitch Oulianov.

«Avec la crise financière, et cette crise du coronavirus, les jeunes (...) ont compris que ce système capitaliste dans lequel nous vivons n'est tout simplement plus porteur d'avenir», assure Léna, 23 ans, une militante communiste de longue date.

Ironie de l'histoire: plus de trente ans après la chute du mur de Berlin, qui a mis fin à l'expérience communiste sur le sol allemand que fut la RDA, le révolutionnaire et chef d'Etat Vladimir Ilitch Oulianov (1870-1924) a ainsi pour la première fois une statue à Gelsenkirchen, dans l'ouest du pays.

«En avance sur son temps»

Gabi Fechtner qualifie elle son parti de «très moderne», puisant son inspiration dans les grandes figures historiques, dit-elle. Et de faire dans un même souffle l'éloge de Lénine, des philosophes et pères du communisme Karl Marx et Friedrich Engels, du fondateur de la République populaire de Chine Mao Tsé-toung et du dictateur Joseph Staline.