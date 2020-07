Actualisé il y a 1h

«Une touche de Liverpool dans ce Xamax»

Tous les lundis aux alentours de 17h, asseyez-vous avec nous autour de la table de «C’te équipe», pour débattre de l’actualité du ballon rond.

par Sport-Center

Pour ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports est composée de Daniel Visentini, Simon Meier, Florian Vaney et Robin Carrel. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis, aux alentours de 17h.

Vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessous. Si vous voulez n’avoir que la bande-son pas toujours simple à écouter - promis, quand on est tous de retour à 100% au bureau ce sera plus audible -, vous êtes servis aussi, puisqu’un un poil plus bas ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

Le podcast en vidéo.

1re partie (dès 1'25):

On a commencé ce podcast par parler de la victoire convaincante, mais peut-être un peu trop tardive de Neuchâtel Xamax ce week-end. On s'est aussi demandé si tant Henchoz que Celestini n'étaient pas des coaches limités dans le temps tellement ils demandent à leurs hommes. Pour terminer cette 1re partie, on a évoqué l'autoroute servetienne en direction de l'Europe.

2e partie (dès 17'00):

Match compliqué ce week-end pour le FC Sion, mais qui a fini par arracher un point contre un bon Lugano. Le club valaisan peut-il s'en sortir en jouant vraiment à peine une vingtaine de minutes tous les trois matches? On en a débattu. On a aussi parlé du Lausanne-Sport, futur promu, mai décevant dans ce qu'il propose.

3e partie (dès 31'15):

On a fini par analyser la course au titre de Super League et essayé de ne pas enterrer encore une fois trop vite le FC St-Gall. On s'est demandé ce qu'un fonds d'investissement britannique pouvait bien venir chercher à Bâle et on a aussi évoqué le nouveau titre remporté par l'ancien capitaine de l'équipe de Suisse, Gökhan Inler.

Quiz (dès 46'10):