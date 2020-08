Montreux La rénovation du Centre des Congrès en bonne voie

Le projet de rénovation du Centre des Congrès, soumis au vote le 27 septembre, peut compter sur un soutien unanime des milieux politiques et économiques de la ville de Montreux

Les partis politiques, la Municipalité et les milieux économiques, associatifs, culturels et sportifs de Montreux (VD) unissent leurs voix: ils appellent à voter en faveur de la rénovation du Centre des Congrès (2m2c), soumis au vote le 27 septembre prochain.

Ne rien faire condamnerait le Centre des Congrès à une exploitation minimaliste et ultra déficitaire, sans manifestations d’envergure ni festivals, voire même à sa démolition. Ce qui coûterait bien plus cher aux contribuables que les transformations prévues, relève-t-il.

Avenir en jeu

Cette union politique est complétée par un Comité de soutien citoyen «Montreux Unie et Solidaire». Il rassemble différentes sensibilités de la commune: commerçants, artisans, industriels, entrepreneurs, indépendants, responsables associatifs et simples citoyens.

La décision va bien au-delà du sort d’un bâtiment. Il s’agit de l’avenir du territoire et de son équilibre socio-économique, souligne ce second comité. La crise sanitaire actuelle et l’arrêt provisoire de l’exploitation du Centre des Congrès le démontrent déjà aujourd’hui: une bonne partie de l’économie locale dépend du 2m2c. L’impact de la pandémie déjà bien sensible ne doit pas être aggravé.