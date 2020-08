Canton de Neuchâtel

Val-de-Ruz sera la plus grande commune à éteindre les feux

Ce vendredi à minuit, Cernier sera la dernière localité à éteindre ses lampadaires la nuit, faisant de Val-de-Ruz la plus grande commune de Suisse à stopper son éclairage nocturne.

«La commune a pris des engagements forts en termes de développement durable et d’économies d’énergie. L’extinction nocturne de l’éclairage public en est un élément relevant», a indiqué le Conseil communal. Au-delà des aspects énergétiques, l’extinction de l’éclairage public au coeur de la nuit «comporte un volet en lien avec l’environnement, le mieux vivre de la population et la préservation de la faune sauvage», a-t-il ajouté.

Plus important projet

«La démarche a également permis de moderniser les lampadaires qui devaient l’être. De par la superficie et le nombre d’habitants concernés, ce projet est le plus important réalisé jusqu’ici par Groupe E dans le domaine de l’éclairage public», a précisé la commune.

La commune, qui compte 15 villages et 17’000 habitants, a estimé que le projet est triplement bénéfique, tout d’abord en termes d’économies d’énergie (173’000 kWh/an), de diminution de la pollution lumineuse et du mieux vivre de la faune sauvage et de l’être humain. La pollution lumineuse est la deuxième cause de disparition des insectes volants.