Valais: 16 millions en bons pour attirer les touristes

Crise

Afin d’aider l’économie locale, le Conseil d’Etat valaisan va offrir des privilèges à certaines personnes qui vont voyager dans le Vieux Pays.

Destinée aux hôtes du Valais pour favoriser la consommation de produits du terroir et allonger la durée des séjours, cette offre permettra de soutenir directement les producteurs valaisans et les prestataires touristiques touchés par le Covid-19, explique mercredi le département de l’économie et de la formation à l'origine de la proposition dans un communiqué.